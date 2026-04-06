B・シウバが今季限りでマンC退団へ…ペップの“右腕”が明かす「どんなに素晴らしい物語にも終わりはくる」
マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの今季限りでの退団が決定したようだ。英『スカイスポーツ』や『BBC』が伝えた。
1994年8月10日生まれの31歳は、17-18シーズンにモナコからマンチェスター・Cに加入。前シーズンからマンチェスター・Cを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督からの信頼は厚く、クラブ通算450試合に出場。6度のプレミアリーグ優勝を経験するだけでなく、22-23シーズンにはクラブのUEFAチャンピオンズリーグ初制覇、そして3冠達成に大きく貢献した。
しかし、4日に開催されたFA杯準々決勝リバプール戦後、ベンチ入り禁止のグアルディオラ監督に代わって記者会見に出席したペピン・リンダース氏が「どんなに良い物語でも終わりは来る」と述べ、B・シウバの今夏退団を認めた。
「同じタイプの選手で代用することはできない。なぜなら、そんな選手は存在しない。ベルナルド・シウバは唯一無二の存在なんだ。試合をコントロールする能力、動き方、ボールの受け方、リーダーシップ、解決策を見出す能力、すべてが素晴らしい。彼が試合にいなければ、彼の不在がどれだけ響くか分かるだろう。それはたった1試合でもだ。それが、シーズン全体となるとどうなるのか想像してみてほしい」
「だが、どんなに素晴らしい物語にも終わりはくる。彼には残りの数か月、あと6週間しかないが、楽しんで素晴らしい別れを迎えてほしい。彼には、注目を浴びるに値する価値がある」
マンチェスター・CとB・シウバの契約は26年6月までとなっており、フリーでの退団となる。31歳のベテランMFにはバルセロナやユベントス、メジャーリーグサッカー(MLS)への移籍が噂されている。
1994年8月10日生まれの31歳は、17-18シーズンにモナコからマンチェスター・Cに加入。前シーズンからマンチェスター・Cを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督からの信頼は厚く、クラブ通算450試合に出場。6度のプレミアリーグ優勝を経験するだけでなく、22-23シーズンにはクラブのUEFAチャンピオンズリーグ初制覇、そして3冠達成に大きく貢献した。
「同じタイプの選手で代用することはできない。なぜなら、そんな選手は存在しない。ベルナルド・シウバは唯一無二の存在なんだ。試合をコントロールする能力、動き方、ボールの受け方、リーダーシップ、解決策を見出す能力、すべてが素晴らしい。彼が試合にいなければ、彼の不在がどれだけ響くか分かるだろう。それはたった1試合でもだ。それが、シーズン全体となるとどうなるのか想像してみてほしい」
「だが、どんなに素晴らしい物語にも終わりはくる。彼には残りの数か月、あと6週間しかないが、楽しんで素晴らしい別れを迎えてほしい。彼には、注目を浴びるに値する価値がある」
マンチェスター・CとB・シウバの契約は26年6月までとなっており、フリーでの退団となる。31歳のベテランMFにはバルセロナやユベントス、メジャーリーグサッカー(MLS)への移籍が噂されている。