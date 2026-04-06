　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　94(　　　94)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 104(　　 104)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　61(　　　39)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 658(　　 658)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 228(　　 228)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 659(　　 383)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　67(　　　51)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2759(　　1191)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　50(　　　22)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27778(　　9774)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 381(　　 169)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2093(　　 769)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　66(　　　46)
　　　　　 　 　 6月限　　　 22133(　　9519)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1516(　　1516)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 209(　　 209)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 143(　　 143)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7733(　　7733)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース