主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 94( 94)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 104( 104)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 61( 39)
TOPIX先物 6月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 658( 658)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 228( 228)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 659( 383)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 67( 51)
日経225ミニ 4月限 2759( 1191)
5月限 50( 22)
6月限 27778( 9774)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 381( 169)
9月限 10( 6)
日経225ミニ 4月限 2093( 769)
5月限 66( 46)
6月限 22133( 9519)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33( 33)
日経225ミニ 4月限 96( 96)
5月限 20( 20)
6月限 1516( 1516)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 209( 209)
TOPIX先物 6月限 10( 10)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 21( 21)
6月限 7733( 7733)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 94( 94)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 104( 104)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 61( 39)
TOPIX先物 6月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 658( 658)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 228( 228)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 659( 383)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 67( 51)
日経225ミニ 4月限 2759( 1191)
5月限 50( 22)
6月限 27778( 9774)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 381( 169)
9月限 10( 6)
日経225ミニ 4月限 2093( 769)
5月限 66( 46)
6月限 22133( 9519)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 33( 33)
日経225ミニ 4月限 96( 96)
5月限 20( 20)
6月限 1516( 1516)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 209( 209)
TOPIX先物 6月限 10( 10)
日経225ミニ 4月限 143( 143)
5月限 21( 21)
6月限 7733( 7733)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース