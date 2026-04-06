　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1544(　　 684)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2565(　　1141)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2784(　　2730)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 102(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　24(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 122(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 611(　　 395)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 920(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 918(　　 584)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1916(　　 576)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 920(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1496(　　1484)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 375(　　 306)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8949(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1215(　　 674)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 500(　　 402)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5692(　　2112)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 227(　　 107)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64040(　 23852)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 979(　　 611)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2496(　　 990)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 192(　　　86)
　　　　　 　 　 6月限　　　 43668(　 18916)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 324(　　 324)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5043(　　5043)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 749(　　 749)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 429(　　 429)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　89(　　　89)
　　　　　 　 　 6月限　　　 20684(　 20684)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース