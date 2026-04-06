主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1544( 684)
TOPIX先物 6月限 2565( 1141)
日経225ミニ 6月限 2784( 2730)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 102( 0)
TOPIX先物 6月限 24( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 0)
TOPIX先物 6月限 611( 395)
日経225ミニ 4月限 920( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 918( 584)
TOPIX先物 6月限 1916( 576)
日経225ミニ 4月限 920( 0)
6月限 1496( 1484)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 375( 306)
日経225ミニ 4月限 8949( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1215( 674)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 500( 402)
日経225ミニ 4月限 5692( 2112)
5月限 227( 107)
6月限 64040( 23852)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 979( 611)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 2496( 990)
5月限 192( 86)
6月限 43668( 18916)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 324( 324)
5月限 69( 69)
6月限 5043( 5043)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 749)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 429( 429)
5月限 89( 89)
6月限 20684( 20684)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1544( 684)
TOPIX先物 6月限 2565( 1141)
日経225ミニ 6月限 2784( 2730)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 102( 0)
TOPIX先物 6月限 24( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 122( 0)
TOPIX先物 6月限 611( 395)
日経225ミニ 4月限 920( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 918( 584)
TOPIX先物 6月限 1916( 576)
日経225ミニ 4月限 920( 0)
6月限 1496( 1484)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 375( 306)
日経225ミニ 4月限 8949( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1215( 674)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 500( 402)
日経225ミニ 4月限 5692( 2112)
5月限 227( 107)
6月限 64040( 23852)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 979( 611)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 2496( 990)
5月限 192( 86)
6月限 43668( 18916)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 324( 324)
5月限 69( 69)
6月限 5043( 5043)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 749( 749)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 429( 429)
5月限 89( 89)
6月限 20684( 20684)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース