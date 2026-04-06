　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2194(　　2194)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1222(　　1222)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2177(　　2177)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 6月限　　　 43869(　 43869)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1189(　　1189)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　39(　　　39)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1498(　　1498)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 992(　　 992)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 140(　　 140)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28504(　 28504)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 217(　　 217)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　65(　　　65)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　95(　　　95)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　98(　　　98)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　37(　　　37)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 380(　　 380)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 609(　　 609)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 457(　　 457)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 331(　　 317)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1448(　　1448)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1127(　　1127)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1323(　　1323)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16205(　 16205)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　56(　　　34)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 270(　　 270)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース