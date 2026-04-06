外国証券 先物取引高情報まとめ（4月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2194( 2194)
9月限 40( 40)
TOPIX先物 6月限 1222( 1222)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 4月限 2177( 2177)
5月限 100( 100)
6月限 43869( 43869)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1189( 1189)
9月限 39( 39)
TOPIX先物 6月限 1498( 1498)
日経225ミニ 4月限 992( 992)
5月限 140( 140)
6月限 28504( 28504)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 217( 217)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 98( 98)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 37)
TOPIX先物 6月限 380( 380)
日経225ミニ 6月限 609( 609)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 457( 457)
日経225ミニ 6月限 331( 317)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1448( 1448)
TOPIX先物 6月限 1127( 1127)
日経225ミニ 4月限 1323( 1323)
6月限 16205( 16205)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 34)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 270( 270)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2( 2)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2194( 2194)
9月限 40( 40)
TOPIX先物 6月限 1222( 1222)
9月限 13( 13)
日経225ミニ 4月限 2177( 2177)
5月限 100( 100)
6月限 43869( 43869)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1189( 1189)
9月限 39( 39)
TOPIX先物 6月限 1498( 1498)
日経225ミニ 4月限 992( 992)
5月限 140( 140)
6月限 28504( 28504)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17( 17)
日経225ミニ 6月限 217( 217)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 95( 95)
日経225ミニ 6月限 98( 98)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 37( 37)
TOPIX先物 6月限 380( 380)
日経225ミニ 6月限 609( 609)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 457( 457)
日経225ミニ 6月限 331( 317)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1448( 1448)
TOPIX先物 6月限 1127( 1127)
日経225ミニ 4月限 1323( 1323)
6月限 16205( 16205)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 56( 34)
TOPIX先物 6月限 19( 19)
日経225ミニ 6月限 270( 270)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3( 3)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2( 2)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース