外国証券 先物取引高情報まとめ（4月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12722( 11877)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 13564( 13334)
日経225ミニ 4月限 9428( 6028)
5月限 240( 240)
6月限 161994( 161994)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6978( 6561)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 6月限 15476( 14971)
日経225ミニ 4月限 5257( 5257)
5月限 267( 267)
6月限 100733( 100733)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 973( 798)
TOPIX先物 6月限 9373( 526)
日経225ミニ 4月限 10441( 0)
6月限 5424( 5424)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4093( 1205)
TOPIX先物 6月限 3859( 2101)
日経225ミニ 4月限 22802( 2)
6月限 6222( 6192)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1739( 1118)
TOPIX先物 6月限 11362( 6168)
日経225ミニ 4月限 1900( 0)
5月限 10( 10)
6月限 8682( 8682)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 1329)
TOPIX先物 6月限 3311( 3269)
日経225ミニ 6月限 4130( 4118)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5672( 5575)
TOPIX先物 6月限 11020( 11020)
日経225ミニ 4月限 4326( 4326)
6月限 57355( 57355)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1104( 273)
TOPIX先物 6月限 500( 448)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1542( 417)
TOPIX先物 6月限 6441( 2061)
日経225ミニ 4月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1100( 0)
日経225ミニ 4月限 11000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
TOPIX先物 6月限 1083( 1083)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12722( 11877)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 13564( 13334)
日経225ミニ 4月限 9428( 6028)
5月限 240( 240)
6月限 161994( 161994)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6978( 6561)
9月限 41( 41)
TOPIX先物 6月限 15476( 14971)
日経225ミニ 4月限 5257( 5257)
5月限 267( 267)
6月限 100733( 100733)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 973( 798)
TOPIX先物 6月限 9373( 526)
日経225ミニ 4月限 10441( 0)
6月限 5424( 5424)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4093( 1205)
TOPIX先物 6月限 3859( 2101)
日経225ミニ 4月限 22802( 2)
6月限 6222( 6192)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1739( 1118)
TOPIX先物 6月限 11362( 6168)
日経225ミニ 4月限 1900( 0)
5月限 10( 10)
6月限 8682( 8682)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 1329)
TOPIX先物 6月限 3311( 3269)
日経225ミニ 6月限 4130( 4118)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5672( 5575)
TOPIX先物 6月限 11020( 11020)
日経225ミニ 4月限 4326( 4326)
6月限 57355( 57355)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1104( 273)
TOPIX先物 6月限 500( 448)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1542( 417)
TOPIX先物 6月限 6441( 2061)
日経225ミニ 4月限 1500( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1100( 0)
日経225ミニ 4月限 11000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
TOPIX先物 6月限 1083( 1083)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース