　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12722(　 11877)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13564(　 13334)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　9428(　　6028)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 240(　　 240)
　　　　　 　 　 6月限　　　161994(　161994)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6978(　　6561)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　41(　　　41)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15476(　 14971)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5257(　　5257)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 267(　　 267)
　　　　　 　 　 6月限　　　100733(　100733)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 973(　　 798)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9373(　　 526)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10441(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5424(　　5424)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4093(　　1205)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3859(　　2101)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 22802(　　　 2)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6222(　　6192)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1739(　　1118)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11362(　　6168)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1900(　　　 0)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8682(　　8682)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1451(　　1329)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3311(　　3269)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4130(　　4118)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5672(　　5575)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11020(　 11020)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4326(　　4326)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57355(　 57355)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1104(　　 273)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 500(　　 448)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1542(　　 417)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6441(　　2061)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1500(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 11000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1083(　　1083)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　50(　　　50)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース