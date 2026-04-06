「日経225オプション」4月限プット手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
フィリップ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
フィリップ証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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