「日経225オプション」4月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
BNPパリバ証券 67( 67)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
ゴールドマン証券 25( 25)
SBI証券 30( 24)
楽天証券 43( 19)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 995( 595)
野村証券 318( 218)
BNPパリバ証券 158( 158)
ビーオブエー証券 385( 85)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
ゴールドマン証券 41( 41)
SBI証券 40( 30)
楽天証券 41( 11)
UBS証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 102( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 20( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
SBI証券 60( 40)
ビーオブエー証券 25( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 164( 14)
楽天証券 52( 14)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
野村証券 150( 0)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
BNPパリバ証券 24( 24)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
BNPパリバ証券 67( 67)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
ゴールドマン証券 25( 25)
SBI証券 30( 24)
楽天証券 43( 19)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 995( 595)
野村証券 318( 218)
BNPパリバ証券 158( 158)
ビーオブエー証券 385( 85)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
ゴールドマン証券 41( 41)
SBI証券 40( 30)
楽天証券 41( 11)
UBS証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 102( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
バークレイズ証券 20( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
SBI証券 60( 40)
ビーオブエー証券 25( 25)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 164( 14)
楽天証券 52( 14)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
野村証券 150( 0)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
BNPパリバ証券 24( 24)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース