「日経225オプション」4月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 21( 9)
楽天証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 11( 7)
楽天証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 21( 9)
楽天証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 7( 3)
フィリップ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 11( 7)
楽天証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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