「日経225オプション」4月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
シティグループ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 7( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 300( 0)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 503( 453)
SBI証券 140( 128)
BNPパリバ証券 111( 111)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
ビーオブエー証券 25( 25)
SMBC日興証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 45)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 7( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
ビーオブエー証券 55( 55)
SBI証券 14( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 154( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 150( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
シティグループ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 7( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 7( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 300( 0)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 503( 453)
SBI証券 140( 128)
BNPパリバ証券 111( 111)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
ビーオブエー証券 25( 25)
SMBC日興証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 150( 0)
バークレイズ証券 150( 0)
みずほ証券 50( 0)
◯5万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 145( 45)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 7( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
JPモルガン証券 200( 0)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
ビーオブエー証券 55( 55)
SBI証券 14( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 154( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 150( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース