MLBは日本時間6日、各地で日本人4投手が先発しました。

ロッキーズの菅野智之投手は、フィリーズ戦に今季2度目の先発。巨人時代には同僚だったアドリス・ガルシア選手にソロホームランを浴びますが、最速93.5マイル(約150キロ)にスイーパー、カット、スプリットなどを交え、フィリーズ打線を翻弄。5回は2死から連打で2、3塁のピンチを背負い、カイル・シュワバー選手にはセンターフェンス手前まで飛ばされてヒヤリとしますが、追加点は許さず。4点の援護を受けた菅野投手は、6回78球、4安打、5奪三振、1四球、1失点で移籍後初勝利を手にしました。

メッツの千賀滉大投手は、敵地でのジャイアンツ戦に先発登板。2回は150キロ中盤のストレートにフォークを交えて、3者連続三振。5回まで無失点投球をみせます。ところが6回は中軸に2本のタイムリーを浴びたところで降板。6回途中88球、5安打、7奪三振、2四球、2失点で今季初白星はならず。それでもチームは8回に一挙4得点で逆転勝利。3連勝を飾りました。

カブスの今永昇太投手は、敵地のガーディアンズ戦に先発登板。立ち上がりから粘られ球数を要しながらもきっちり無失点投球。5回までスコアボードに「0」を並べます。ところが3-0の6回は先頭打者に二塁打を浴びたところで降板。するとリリーフ陣が打たれ、この回同点へ。6回途中92球、3安打、4奪三振、1四球、1失点の内容で、今季初白星はお預けとなりました。またチームは8回にもリリーフ陣が3失点し、逆転負けとなりました。

ドジャースの佐々木朗希投手は、敵地でのナショナルズ戦に先発登板。3回に大谷翔平選手の2号ソロで先制点をもらいますが、直後のマウンドでは、ルイス・ガルシア選手に逆転2ランを献上。さらに4回にもジェームズ・ウッド選手に追い込んでから甘く入ったスプリットを打たれ、3ランを浴びるなど4失点。続くイニングは無失点で抑えたものの、5回90球、5安打、5奪三振、3四球、6失点で降板となりました。それでもチームは8回に大谷選手の勝ち越し犠牲フライが飛び出すなど、最大5点差を逆転勝利しています。

▽各チーム結果ロッキーズ 4-1 フィリーズメッツ 5-2 ジャイアンツガーディアンズ 6-5 カブスドジャース 8-6 ナショナルズ