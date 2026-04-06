“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が5日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。番組のスポンサーの変更に言及した。

「この春から、あのアカチャンホンポさんに番組をスポンサードしてもらえることになりました！」と報告。「『ヤングマガジン』からのアカチャンホンポというこのギャップこそが『#みちょパラ』でございます」としつつ「番組のテイストや内容はより赤ちゃんに優しい内容にシフトしていきたい」と説明。「とりあえずこの番組は、この春からも継続でございます」と報告した。

「先週から、いろいろと『ヤングマガジン』のコーナーが終わるというお知らせをして、そしたら“この番組は終わるのか？”というのもちょいちょいXの投稿も見ましたよ、私も。そもそも妊娠のタイミングで、ラジオ、やれるだけね、続けていくっていう。どこで産休に入るかもわからないけど、やれるまでやるみたいな話をしたから、さすがに終わらないだろうとは思っている人もいたとは思いますけど」としつつ「まさかの『ヤングマガジン』からのあのアカチャンホンポって、幅広すぎない？」と大幅方針転換に笑った。

「いや私もびっくりしてるよ、さすがに」と池田。「タイミングがタイミングでちょうど良かったっていうのも、きっとあるとは思うんですけども」とした。

番組の方針について「本当に私自身もどうなっていくかわからない、ぶっちゃけ」と本音も。「私は『ヤングマガジン』はちょっと、やりすぎちゃっていたと思うんだよ、そもそも。優しさももちろんあったし、そっち系を欲しがっちゃっていたコーナーも多かったから、やっていた部分もあるんじゃないかなと。でも本当、ありがたかった。あんなに緩くやらせてもらっていたのも、すごい助かっていた」と感謝。

「私もちょっとまだ探り探りの部分ではあると思いますが、でも、あのアカチャンホンポさんですから。私も勉強したいこともたくさんあるし、これからお世話になるところだから。実際リアルにもやっぱ、もうお世話になってる場所だから」としつつ「ちょっと難しいかもしれないけど、探り探りやっていきましょう」と呼びかけた。