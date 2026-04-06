国内男子ゴルフツアーのメジャー初戦となる日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ（５月２１日〜２４日、滋賀県日野町・蒲生ＧＣ）の公式会見が６日、同コースで行われた。

９３回目を迎える歴史ある大会で、今季から物流大手のセンコーグループＨＤが３年間の冠共催を務めることが決まっており、これまで基本的にはサーキット大会として日本全国のコースを使用していたが、少なくとも９５回大会までは３コース、２７ホールを持つ蒲生ＧＣで、コース持ち回りという形を取ることが発表された。

この日は２２年の同大会覇者の堀川未来夢（３３）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ＝が視察ラウンドを行い、コースのイメージなどを語った。

同コースは男子ツアーでは短めの６９９１ヤード、パー７２で戦われるが、堀川は「飛ぶ選手有利、とは限らない印象。ラフからウエッジを持つより、距離を残してもフェアウエーに置く方がいいホールが多い」という。

桑原克典コースセッティングアドバイザーも「距離がなく、優勝スコアは１７か１８アンダーになるかも」としながらも「バンカーを越えて飛距離を稼ぐ場合、落ちどころのフェアウエーは絞る」と話しており「（３人でラウンドすれば）三者三様のクラブ選択が見られて、ギャラリーの皆さんも楽しいのでは」（堀川）と、見どころの多さをアピールしていた。