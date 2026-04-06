『アギトー超能力戦争ー』要潤・ゆうちゃみ・賀集利樹が魂乗せる！ 戦う覚悟にじむキャラポスター解禁
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、氷川誠＜G7＞（要潤） 、葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ） 、津上翔一（賀集利樹）の戦う覚悟があふれるキャラクターポスター3種が解禁された。
【写真】葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ）、津上翔一（賀集利樹）のキャラポスター
本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」の名を外し、従来の枠にとらわれない新機軸で描かれる、大人も楽しめる超能力アクション大作となっている。
主演は要潤。TVシリーズ『仮面ライダーアギト』では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3役で俳優デビューを果たした。さらに、津上翔一／仮面ライダーアギト役の賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則らオリジナルキャストが再集結。そして、本作で映画初出演となるゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ。）、ベッキーら個性豊かなキャストが脇を固める。
このたび解禁されたのは、氷川誠＜G7＞（要）、葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ）、津上翔一（賀集）のキャラクターポスター3種。
主人公・氷川誠の強化形態＜G7＞は、刀を構えた姿で登場。背後には、鋭い眼差しに揺るがぬ覚悟を宿した氷川の姿が重なる。TVシリーズの＜G3＞＜G3‐X＞からさらなる進化を遂げた最新装甲＜G7＞として、迫りくる脅威に立ち向かう葛藤と決意を感じさせるビジュアルだ。
一方、葵るり子の＜G6＞は銃を構えた姿で描かれる。背後には、Gユニットの若き隊員として確かな意志をにじませるるり子の姿が浮かび上がる。仲間を牽引する存在へと成長する彼女が、＜G6＞としてどのような戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
さらに、かつて氷川とともに人類を守るため、＜仮面ライダーアギト＞へと変身して戦った津上翔一の姿も収められている。柔らかな表情でこちらを見つめる一方、その背後に浮かぶ＜仮面ライダーアギト＞の姿はどこか儚い。本作ではアギトの力を失っており、遠くを見据える視線や、わずかに消えかかる身体がその喪失を印象づける。
それぞれの想いと信念を胸に巨悪へ立ち向かうヒーローたちの姿を切り取った、見応えあるキャラクターポスターとなっている。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
【写真】葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ）、津上翔一（賀集利樹）のキャラポスター
本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」の名を外し、従来の枠にとらわれない新機軸で描かれる、大人も楽しめる超能力アクション大作となっている。
このたび解禁されたのは、氷川誠＜G7＞（要）、葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ）、津上翔一（賀集）のキャラクターポスター3種。
主人公・氷川誠の強化形態＜G7＞は、刀を構えた姿で登場。背後には、鋭い眼差しに揺るがぬ覚悟を宿した氷川の姿が重なる。TVシリーズの＜G3＞＜G3‐X＞からさらなる進化を遂げた最新装甲＜G7＞として、迫りくる脅威に立ち向かう葛藤と決意を感じさせるビジュアルだ。
一方、葵るり子の＜G6＞は銃を構えた姿で描かれる。背後には、Gユニットの若き隊員として確かな意志をにじませるるり子の姿が浮かび上がる。仲間を牽引する存在へと成長する彼女が、＜G6＞としてどのような戦いを繰り広げるのか期待が高まる。
さらに、かつて氷川とともに人類を守るため、＜仮面ライダーアギト＞へと変身して戦った津上翔一の姿も収められている。柔らかな表情でこちらを見つめる一方、その背後に浮かぶ＜仮面ライダーアギト＞の姿はどこか儚い。本作ではアギトの力を失っており、遠くを見据える視線や、わずかに消えかかる身体がその喪失を印象づける。
それぞれの想いと信念を胸に巨悪へ立ち向かうヒーローたちの姿を切り取った、見応えあるキャラクターポスターとなっている。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。