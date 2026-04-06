ホロライブ・角巻わため、マイブームの“人気ラーメン店”を紹介 ファンも納得の声「塩最強！」
「ホロライブ」所属のVTuber・角巻わためさんが、6日までに自身のチャンネルを更新。最近マイブームになっている食べ物を明かすと、ファンから共感の声が集まっている。
【動画】マイブームのラーメンと好きな食べ方を話すわためさん（5：18ごろ）
近況を報告する雑談配信を4日に実施したわためさんは、最近はまっている食べ物が、横浜家系ラーメンの人気チェーン店「町田商店」のラーメンであることを告白し「デリバリーなんだけど町田商店さんのラーメンにはまってて。いろいろ食べたけどやっぱ塩ラーメンが一番おいしい気がする」とコメント。さらに、わためさんはほうれん草にもはまっているそうで、ラーメンを完食して残ったスープに、解凍した冷凍ほうれん草を追加するアレンジレシピも紹介した。
この雑談を聞いたファンからは多くの共感が集まり「塩最強！」「やっぱ町田商店は塩っすよね」「玉ねぎがめっちゃ合う」「ほうれん草美味しいよねー」などのコメントが流れていた。
引用：YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」
【動画】マイブームのラーメンと好きな食べ方を話すわためさん（5：18ごろ）
近況を報告する雑談配信を4日に実施したわためさんは、最近はまっている食べ物が、横浜家系ラーメンの人気チェーン店「町田商店」のラーメンであることを告白し「デリバリーなんだけど町田商店さんのラーメンにはまってて。いろいろ食べたけどやっぱ塩ラーメンが一番おいしい気がする」とコメント。さらに、わためさんはほうれん草にもはまっているそうで、ラーメンを完食して残ったスープに、解凍した冷凍ほうれん草を追加するアレンジレシピも紹介した。
この雑談を聞いたファンからは多くの共感が集まり「塩最強！」「やっぱ町田商店は塩っすよね」「玉ねぎがめっちゃ合う」「ほうれん草美味しいよねー」などのコメントが流れていた。
引用：YouTubeチャンネル「Watame Ch. 角巻わため」