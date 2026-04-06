アーノルド・シュワルツェネッガーの息子、早くもボディビル大会2度目の優勝
アーノルド・シュワルツェネッガーの息子ジョセフ・バエナが、先月のボディビル大会デビュー戦初優勝に続き、早くも大会連勝を成し遂げるとともに、プロカード（プロ大会出場権）を手にした。
【写真】育て上げた筋肉がまぶしい ポーズを取るジョセフ・バエナ
PEOPLEによると、ジョセフは現地時間4月4日にカリフォルニアで開催されたINBAのアイアン・グラディエーター大会に出場し、見事優勝を収めたそうだ。ジョセフは自身のインスタグラムにて、メダルを首に下げ、優勝トロフィーである剣と盾を手にステージでポーズを取る写真を公開。「INBAアイアン・グラディエーター・クラシックフィジーク新チャンピオン」と誇らしげに綴った。
ジョセフは、ボディビル界のレジェンドとして名を馳せたアーノルドが、アメリカの名門ケネディ家出身の妻マリア・シュライバーとの婚姻中に、家政婦ミルドレッド・バエナとの間にもうけた息子。父の足跡を継いでボディビルダーとして活躍しており、3月28日にはボディビル大会デビュー戦となったNPCナチュラル・コロラド州大会で、3つのクラスで優勝したほか1つのクラスで2位に入るなど、目覚ましい活躍を見せている。
初参戦となるボディビル競技シーズンに向け、カリフォルニア州ベニスビーチのゴールドジムでトレーニングを重ねる様子をインスタグラムで投稿していたジョセフ。投稿の中には、父アーノルドから直接サポートを受ける様子も見られた。
ジョセフの投稿には「おめでとう！」「成し遂げたね！！！」「本当に素晴らしい」など、祝福と称賛の声が数多く寄せられている。
引用：「ジョセフ・バエナ」Instagram（＠joebaena）
【写真】育て上げた筋肉がまぶしい ポーズを取るジョセフ・バエナ
PEOPLEによると、ジョセフは現地時間4月4日にカリフォルニアで開催されたINBAのアイアン・グラディエーター大会に出場し、見事優勝を収めたそうだ。ジョセフは自身のインスタグラムにて、メダルを首に下げ、優勝トロフィーである剣と盾を手にステージでポーズを取る写真を公開。「INBAアイアン・グラディエーター・クラシックフィジーク新チャンピオン」と誇らしげに綴った。
初参戦となるボディビル競技シーズンに向け、カリフォルニア州ベニスビーチのゴールドジムでトレーニングを重ねる様子をインスタグラムで投稿していたジョセフ。投稿の中には、父アーノルドから直接サポートを受ける様子も見られた。
ジョセフの投稿には「おめでとう！」「成し遂げたね！！！」「本当に素晴らしい」など、祝福と称賛の声が数多く寄せられている。
引用：「ジョセフ・バエナ」Instagram（＠joebaena）