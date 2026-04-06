高市総理は6日、参議院・予算委員会で、野党が中東情勢に対応した補正予算案の早期編成を求めたのに対し、“新年度予算案の成立前に、検討する考えはない”と否定しました。

国民民主党 足立康史 参院議員

「内閣は直ちに補正予算の編成に走り出したらいいんですよ。なんで成立するまで待つんですか。野党に気を遣って、予算が成立するまで補正予算の指示しない。55年体制って言うんですよ。そういう古い政治やめて、この場でちゃんと国民に安心いただける補正予算を迅速に作っていく、これ当たり前だ」

高市総理

「その手は桑名の焼き蛤でございます。いま令和8年度のですね、本予算、当初予算のご審議をお願いいたしております。これがまだ成立しないうちにですね、補正予算の話をすることはございません」

国民民主党の足立議員は、高市総理に中東情勢に対応するため、補正予算案を編成するよう求めました。これに対し、高市総理は「その手は桑名の焼き蛤」と話し、新年度予算案の成立前に、補正予算案を検討する考えはないと否定しました。

高市総理が話した「その手は桑名の焼き蛤」は、「その手は食わない」という意味で、三重県の桑名市と「食わない」という言葉に桑名市の名物「焼き蛤」をかけた言葉です。

高市総理は新年度予算案の一日も早い成立を優先する考えを示した上で、中東情勢については「必ず国民の生活を守り抜くために必要な対応を行っていく」と強調しました。