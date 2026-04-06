「基本的には現場で指導警告」なものの…

2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者による信号無視、一時不停止、携帯電話使用（ながらスマホ）、逆走などの違反100種類以上に「青切符（交通反則通告制度）」が適用開始となりました。警察庁の公式SNSアカウントがこの制度に対し紹介する投稿をしたところ、かなりの批判が寄せられています。

【新ルールの説明も】えっ…これが批判殺到の「警視庁公式の投稿」全貌です

警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行うとのことですが、違反自体の悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、飲酒運転や妨害運転など、「特に重大な違反」は刑事手続で、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反（右側通行、歩道通行等）反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反を青切符で処理するとしています。

今回この制度が批判を呼んでいるのは、自動車専用レーンなどの整備が十分でない状況で導入されたことにより、自転車運転者の安全が脅かされるおそれがあるのではないか、もしくはスムーズな交通の流れが阻害されるのではないかと指摘されています。

この投稿に対しSNSユーザーは「その前に全ての道路を拡張して自転車専用レーンを作って下さい！」「現実を無視した悪法だと考えますがいかがでしょうか？」「権力の暴走」「歩道通行の可否の基準が主観的な一方で、自転車道の整備が全く進んでないのに、制定を強行して罰則まで準備するの、普通に悪しき行為だと思ってる」「ルールを作った方は一度でも大型トラックが横をかすめるような狭い道を自転車で走ったことがありますか」「逆に事故誘発まで有り得る法律です。事故がこれのせいで起こったらどういう責任を取ってくれるのでしょうか」といったコメントを寄せています。