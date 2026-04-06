LE SSERAFIM・KAZUHAが語る“カメラ映え”メイクの秘訣「普段のスキンケアを大切に」

K-ビューティーを体験できる韓国発のポップアップイベント「1％ SELECT STORE TOKYO （ワンパーセント セレクトストア トーキョー）」が、4月2日（木）〜4日13日（月）の期間限定で開催。4月5日（日）には、今回のイベントに出店している『VIDIVICI（ヴィディビーチ）』の日本公式ローンチ発表会を実施。ブランドのアンバサダーを務めるLE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が登場し、同ブランドの代表取締役であるイ・スンミン氏とトークを行った。

KAZUHAは、ほっそりとした美脚が際立つブラックのミニワンピース姿でステージに登場。事前に参加者から寄せられた質問に答えるQ＆Aコーナーを中心にイベントが進められた。

まず、『VIDIVICI』のアンバサダーに選ばれた際の気持ちについて質問を受けたKAZUHAは、「お話を聞いた時には本当に光栄ですごく嬉しかったです」と喜びを言葉に。ブランドのこだわりや理念にも共感したといい、「これからご一緒させていただけるのがすごく楽しみでした」と声を弾ませた。

また、移動が多い日のベースメイクで特に大切にしていることについては、「撮影の合間にお直しする時にも、一度重ねたりするとよれてしまったりとか、目立ってしまうじゃないですか」「なので、時間が経ってもあまり崩れない、レイヤリングできるのか、そして肌によく馴染むのか、崩れても汚く見えてしまわないかというところをすごく大切に見ています」と明かした。

さらに、“カメラ映え”するメイクのために普段から意識しているルーティンがあるとして、「肌自体のキメが整っていることがすごく大事だと思っているので」「普段のスキンケアを大切に行って、あとはメイクをする時にもなるべく薄く、自分自身の肌をキレイに見せれるように」と語った。

最後には、アンバサダーの立場から、「皆さんが『VIDIVICI』のアイテムを使って自分の肌がすごくキレイに見えるようになったと感じていただければ嬉しい」「魅力をお届けできるよう私も頑張っていきたいと思いますので、これからもぜひ注目していてください」と意気込み、イベントを締めくくった。

『VIDIVICE』は、「スキンコアビューティー」という哲学のもと、肌本来の健やかさとバランスに着目したブランド。肌を隠すのではなく、キメを自然に引き立て、奥行きのある美しい印象へ導く。

今回のイベントでは、同ブランドの『ブラックパーフェクション カバーフィットクッション』のデモンストレーションも実施。メイクアップアーティストがモデルに実践する形式で、72時間崩れにくい持続力やカバー力、長時間でも快適なつけ心地などをアピールした。

【ポップアップイベント開催概要】

名称：1％ SELECT STORE TOKYO（ワンパーセント セレクトストア トーキョー）開催期間：2026月4月2日（木）〜4月13日（月）営業時間：10:00〜20:00 ※最終入場19:30 ※初日は11時よりオープン開催場所：ヨドバシJ6ビル（東京都渋谷区神宮前6-35-6）