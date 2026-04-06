31歳名手がプレミア名門を退団へ。マンＣコーチが今季限りでの別れを示唆「どんな素晴らしいストーリーにも終わりが来る」
マンチェスター・シティのMFベルナルド・シウバが、今季限りでクラブを去る見通しのようだ。英公共放送『BBC』が伝えている。
2017年の夏にモナコからシティに加入したB・シウバは、ここまで公式戦通算450試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。現時点で通算18個のタイトル獲得に貢献するなど、長年に渡ってチームを支えてきた。
在籍９年目を迎えている31歳の名手は、今季限りでクラブとの現行契約が満了となっているものの、いまだ契約延長には至っていない。バルセロナやユベントスのほか、アメリカのクラブへの移籍も噂されている。
その動向が注目されるなか、同メディアによれば、シティでコーチを務めるペピン・リンデルス氏がB・シウバに言及。次のように重要性を強調する。
「ベルナルド・シウバは唯一無二の存在だ。ゲームをコントロールする力、身のこなし、ボールの扱い方、リーダーシップ、状況を打開する目。そのすべてにおいてだ。彼がピッチにいない時こそ、いかにその存在が大きいかを痛感する。これはたった１試合でもだ。シーズン全体の話となれば、なおさらだ」
一方、去就についても触れ、「どんな素晴らしいストーリーにも終わりが来る。残り６週間しかないが、彼には楽しんで、素晴らしい別れを迎えてほしい」と退団を示唆した。
世界屈指のプレーメーカーがチームを去れば、シティにとっては大きな転換点となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2017年の夏にモナコからシティに加入したB・シウバは、ここまで公式戦通算450試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。現時点で通算18個のタイトル獲得に貢献するなど、長年に渡ってチームを支えてきた。
在籍９年目を迎えている31歳の名手は、今季限りでクラブとの現行契約が満了となっているものの、いまだ契約延長には至っていない。バルセロナやユベントスのほか、アメリカのクラブへの移籍も噂されている。
「ベルナルド・シウバは唯一無二の存在だ。ゲームをコントロールする力、身のこなし、ボールの扱い方、リーダーシップ、状況を打開する目。そのすべてにおいてだ。彼がピッチにいない時こそ、いかにその存在が大きいかを痛感する。これはたった１試合でもだ。シーズン全体の話となれば、なおさらだ」
一方、去就についても触れ、「どんな素晴らしいストーリーにも終わりが来る。残り６週間しかないが、彼には楽しんで、素晴らしい別れを迎えてほしい」と退団を示唆した。
世界屈指のプレーメーカーがチームを去れば、シティにとっては大きな転換点となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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