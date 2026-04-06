大正製薬は、「リポビタンゼリー」シリーズから、ブドウ糖とカフェイン配合で、考える時のエネルギー摂取におすすめの「リポビタンゼリー パフォーマンス」（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉）を4月7日から発売する。

同社は2021年に、おいしく簡単にエネルギー（180kcal）を摂取することができるというコンセプトで「リポビタンゼリー」を発売した。ゼリー飲料は、手軽に飲めるという利便性から、栄養摂取や小腹を満たすことを目的にした生活者から支持されてきたが、近年ではゼリー飲料に求められるニーズや飲用シーンが多様化しており、仕事や勉強など集中する場面でのエネルギー摂取への関心が高まっている。

「リポビタンゼリー パフォーマンス」は、ブドウ糖30gに加え、カフェイン80mgを配合。また冷涼感のある「シャキッとラムネ風味」のゼリーになっている。

ブドウ糖は脳で使われる主なエネルギー源であり、安静時では全身で使われるブドウ糖の約20％を脳が使うともいわれている。「リポビタンゼリー パフォーマンス」は、高配合（同社比（リポビタンゼリーc））のブドウ糖と、カフェイン、また冷涼感あるゼリーの食感で、仕事や勉強など、考える時のもうひと頑張りを応援する。

製品特長は、プドウ糖30g、カフェイン80mg配合で、考える時のエネルギー摂取におすすめとのこと。ロの中やのどがスーツと冷えるような冷涼感の「シャキッとラムネ風味」になっている。1日分（栄養素等表示基準値（2025））のビタミンB1、B2、B6、クエン酸を配合熱中症対策（同製品は全国消涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100mlあたり40〜80mg含有」の基準を満たしている）にも最適となっている。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］4月7日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp