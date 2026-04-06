大樹生命は、マイナンバーカードを活用し、各種手続きをより簡単かつ確実に行ってもらうためのサービス「大樹らくらく手続きナビ」を4月6日から開始する。

同サービスは、新たな保険契約を申し込む際、または大樹生命マイページから、マイナンバーカードを利用して、生活者の最新の基本4情報（住所、氏名、生年月日、性別）を同社が取得することに同意することで、住民票の情報に変更が生じた場合に、必要な手続きを自動で行う、または適切にサポートするもの。これによって、住所変更や氏名変更、保険金請求などの各種手続きにおける、生活者の負担を軽減する。

同サービスの提供にあたり、同社は野村総合研究所が提供する総務大臣認定の公的個人認証サービス「e−NINSHO」を利用する。

同社は、デジタル技術を活用した手続きの効率化・自動化を推進し、生活者がより安心して保障を継続できる環境づくりに取り組んでいる。今後も、生活者本位のサービス提供を目指していく考え。

［開始日］4月6日（月）

大樹生命＝https://www.taiju-life.co.jp