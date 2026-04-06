

「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」

森永乳業は、チルドコーヒー売上No.1ブランド（インテージSRI＋（2025年1月〜2025年12月）コーヒー市場（容器：カップ）累計販売金額）「マウントレーニア」から、「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を、4月14日に発売する。

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランド。「ミルクとコーヒーを中心とした幅広い飲用体験を通じて、一人ひとりの心の拠り所になること」を目指して、いつでもどこでも手軽に楽しむことができるエスプレッソ＆ミルクの味わいや、リフレッシュ＆リラックスのひとときと、豊かで幸せな時間のはじまりを人々に届けてきた。1993年2月の発売から33年目を迎えた昨年、累計売上本数が100億本（インテージSRI＆インテージSRI（2018年〜2021年）およびインテージSRI＋（2021年〜2024年度）コーヒー市場（容器：カップ飲料）各年累計販売数量）を突破した。

健康志向の高まりからプロテイン需要が拡大する一方で、約7割の人は「プロテイン（たんぱく質）を十分に摂れていない」と感じていることが明らかになった。また、日常的に食べたり飲んだりする身近な食品から、無理なくプロテイン（たんぱく質）を摂りたいというニーズは8割近くにのぼり、プロテイン摂取において「日常性」や「おいしさ」が重視されていることがうかがえる（同社調べ 2025年8月 n＝8721）。

その中で注目されているのがカフェラテ。日常的な飲食物の中で、「プロテイン（たんぱく質）を摂りたい食品」第1位がカフェラテ（同社調べ 2025年9月 n＝60）という調査結果も出ており、“いつものカフェラテで、無理なくプロテイン（たんぱく質）が摂れたら嬉しい”というニーズがうかがえる。

このような背景をふまえ、「マウントレーニア」シリーズから、「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を発売する。コーヒー鑑定士の資格を持つ同社の社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソコーヒーにたっぷりのミルクを加え、ほどよい甘みが心地よいまろやかな味わいに仕上げた。1本にたんぱく質10g入りで、日々のカフェラテでもおいしく無理なくプロテイン（たんぱく質）が摂取できる。

おいしく手軽にプロテイン（たんぱく質）が摂れる「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」をぜひ楽しんでみてほしい考え。

［小売価格］200円（税別）

［発売日］4月14日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp