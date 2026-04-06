ライオンは、シャンプーとトリートメントの間にヘアセラムを使用する習慣を提案し、美容液成分（イソステアリン酸（毛髪補修成分））を髪の内部に届けることで美髪へ導くヘアケアブランド「MEGAMIS」から、湿度が高い梅雨の時期にも髪のうねりを抑え、扱いやすい状態へ導く「MEGAMIS雨上がりの虹の香り うねりケアヘアセラムセット」（セット品のみの販売となる。無くなり次第終了）を、5月7日から、一部販売店の店舗およびECサイトで数量限定発売（全国のドン・キホーテ系列店舗など（一部店舗では取り扱いがない場合がある））する（4月22日から一部取扱店（ハンズ、＠cosme SHOPPING、＠cosme STORE（一部店舗では取り扱いがない場合がある））で先行発売）。

シャンプーとトリートメントの間にヘアセラムを使用する習慣を提案し、美容液成分を髪の内部に届けることで美髪へ導くヘアケアブランド「MEGAMIS」から、湿度が高い梅雨の時期にも、髪のうねりを抑え、扱いやすい状態へ導く数量限定のセットを新発売する。雨上がりの空にかかる虹をイメージしたピュアサボン＆フィグの香りになっている。



「MEGAMIS うねりケアヘアセラム」

「MEGAMIS」は従来のクリーム状のトリートメントでは美容液成分が髪に浸透しにくい（同社比）ことに着目し、シャンプーとトリートメントの間に、高濃度浸透処方のヘアセラムを使用する習慣を提案。ヘアセラムをすすがないままトリートメントでパックすることで、美容液成分がたっぷり髪の芯まで浸透し、女神級の美髪へと導く。

同社の調査によると、ヘアケア商品を選ぶとき、「うねり・くせ毛を抑える」効果を期待する人が4割を超え、湿度が高まる梅雨時期にはさらに髪のうねり悩みが高まる傾向にある。理想の美髪を目指すうえで、髪の「うねり」は多くの人が抱える悩みのひとつになっている。

そこで、「MEGAMIS」は、髪のうねりにアプローチした「うねりケアヘアセラム」を新たに開発した。「MEGAMIS モイストシャンプー」、「MEGAMIS モイストトリートメント」とともに「MEGAMIS うねりケアヘアセラム」をヘアケア習慣に取り入れることで、髪の内部まで美容液成分を届けて、うねりや広がりを抑え、女神級にまとまる（シリーズ使いによる）ツヤ髪へ導く。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月7日（木）

※4月22日（水）、4月29日（水）から一部店舗で先行発売

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja