「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、世代を超えて多くの人に愛されているポケモンとのコレクションを、5月22日から、ジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

今回のコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムを取り揃え、親子でマリンルックを楽しめるラインアップになっている。



メンズ商品ラインアップ（一部）

メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせた夏にぴったりのTシャツや、裾に入った刺繍がアクセントのリラックスシーンにおすすめのハーフパンツなど、ユニセックスで楽しんでもらえるアイテムを取り揃える。



キッズ商品ラインアップ（一部）

キッズは、親子で夏のリンクコーデを楽しめるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントをしたラウンジセットが登場する。

今年の夏は、外出の場面もおうちで過ごすリラックス時間も、ポケモンたちと一緒に楽しい夏を過ごしてほしい考え。

［小売価格］990円〜1990円

［発売日］5月22日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja