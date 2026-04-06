週明け６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３０円９８銭（０・０７％）高の４万７２３７円２３銭だった。

２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、１６１銘柄が上昇し、１７０銘柄が下落した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２９０円１９銭（０・５５％）高の５万３４１３円６８銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株の上昇が目立ったことで、読売３３３と比べ上昇率が大きくなった。

中東情勢を巡り、米国とイランなどが４５日間の停戦に向けた条件を協議しているとの一部報道があった。停戦への期待から投資家心理が改善し、半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが広がった。ただ利益確定の売りも出たことで、上昇幅は限定的だった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、レゾナック・ホールディングス（ＨＤ）の４・８２％がトップだった。レーザーテック（４・４６％）、キオクシアＨＤ（４・３５％）と続いた。

下落率は、Ｔ＆ＤＨＤ（６・７０％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（４・８２％）、サンリオ（４・３５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は０・３９ポイント（０・０１％）低い３６４４・８０。