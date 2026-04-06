AI.netが世界トップクラスのPCSメーカーSINEXCELとパートナーシップ協定を提携
AI.netは、中国的なパワーコンディショナ(PCS)メーカーであるShenzhen Sinexcel Electric(以下、SINEXCEL)と、日本市場における戦略的パートナーシップ協定を締結した。
締結式の様子
AI.netは、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、系統用蓄電所の開発・運営を行うトータルソリューション「ラブバッテリー」を展開している。
同提携により、「ラブバッテリー」は世界シェア首位のCATL製バッテリーと、世界累計17GWの実績を持つSINEXCEL製PCSを組み合わせた強力なシステム構成を確立した。SINEXCELは日本市場で6年以上の導入実績があり、国内の厳しい技術基準や系統連系要件を熟知しているため、プロジェクトの迅速な推進が可能となる。
さらに、SINEXCELが2026年第2四半期に日本法人を設立することに合わせ、両社は国内での24時間365日の保守・管理(O&M)体制を強化する。
世界トップクラスのコンポーネントと、日本法人による万全のアフターサポートを背景に、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大に貢献していく。
締結式の様子
AI.netは、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、系統用蓄電所の開発・運営を行うトータルソリューション「ラブバッテリー」を展開している。
さらに、SINEXCELが2026年第2四半期に日本法人を設立することに合わせ、両社は国内での24時間365日の保守・管理(O&M)体制を強化する。
世界トップクラスのコンポーネントと、日本法人による万全のアフターサポートを背景に、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大に貢献していく。