【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット】 2027年1月 発売予定 価格：13,200円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット」を2027年1月に発売する。価格は13,200円。

本商品はDCユニバース最強の敵ダークサイドと戦うために生み出された「ヘルバット」スーツのバットマンをアメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。

ジャスティスリーグが特殊能力を集結して鍛え上げたアーマーは、深みのある艶を持つ黒に、内側から溢れるエネルギーをメタリックな赤で表現され、マッシブなプロポーションながら、腕組みやバットマンらしい屈みなどの内側へ深くめりこむポーズも自然に決まる。

鋭角的な翼は大きく展開してコウモリのシルエットを象るほか、身体を包み込むなどの様々なフォルムに変化。エネルギー放出状態を再現できる交換用手首パーツや、エネルギーをクローのように纏うエフェクトパーツも付属する。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. WB SHIELD: (C) & TM WBEI.(s26)

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。