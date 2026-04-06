最強アーマーのバットマンが登場！ 「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット」が2027年1月に発売
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット】 2027年1月 発売予定 価格：13,200円
BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. WB SHIELD: (C) & TM WBEI.(s26)
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット」を2027年1月に発売する。価格は13,200円。
本商品はDCユニバース最強の敵ダークサイドと戦うために生み出された「ヘルバット」スーツのバットマンをアメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。
ジャスティスリーグが特殊能力を集結して鍛え上げたアーマーは、深みのある艶を持つ黒に、内側から溢れるエネルギーをメタリックな赤で表現され、マッシブなプロポーションながら、腕組みやバットマンらしい屈みなどの内側へ深くめりこむポーズも自然に決まる。
鋭角的な翼は大きく展開してコウモリのシルエットを象るほか、身体を包み込むなどの様々なフォルムに変化。エネルギー放出状態を再現できる交換用手首パーツや、エネルギーをクローのように纏うエフェクトパーツも付属する。
【ご予約開始📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) April 6, 2026
リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット が、本日12:00より予約開始‼
ご予約はこちらから🔽https://t.co/kuksQLznmk
海洋堂直営店で予約すると特典として、「破損ヘルメット」が付属❗️
原型制作：山口勝久
価格：13,200円（税込）
発売日：2027年1月予定… pic.twitter.com/tq2jXYQ7Rd
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※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。