バレーボールの国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」女子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位８チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の記者会見が６日、都内で行われ、出場８チームが出席した。今季ＲＳ３位で初めてのＣＳに臨むＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）の細沼綾主将は「シーズン４４試合の延長戦だと思って、チャンピオンシップではシーズンの集大成を体現していきたい。優勝を目指して全員で戦っていきたいです」と“下克上”Ｖへの思いを込めた。

昨季ＲＳでは１９勝２５敗で１０位に沈んだ。だが、今季は全１３チームから白星を挙げ、３１勝１３敗の３位でＣＳに初進出する大躍進を見せた。飛躍の要因について、細沼主将は「昨季はメンバーがそろったからといって強いわけではないことが分かった。今季は夏場に一人、一人が個々のスパイク力だったり、レベルを高めるために数値にこだわってきた。自信はついてきています」。昨季の上位チームのデータをもとに目標値を定めてと力んできたといい、結果につなげてきた。

２戦先勝方式のＣＳでは、準々決勝でＲＳの上位チームに与えられるホーム開催権をつかんだ。選手による田植え体験や子供に向けたバレーボール教室など、本拠地の石川・かほく市との交流も深め、地元ファンと一致団結して戦ってきたＰＦＵにとっては、大きなアドバンテージだ。準々決勝の相手はＲＳ６位のクインシーズ刈谷（刈谷）。「ブルーキャッツファミリー（ファンの呼び名）にもここまで来たんだと新たな感情になってほしい」と細沼主将。飛躍のシーズンを最高の形で締めくくる。