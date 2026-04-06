山形県最上町の障害者支援施設で去年6月、男性職員が利用者を足で蹴ってけがをさせていたことがわかりました。施設は、虐待の事実を認め、被害者側に謝罪しています。



職員による虐待が発覚したのは、最上町向町の障害者支援施設「最上ふれあい学園」です。

学園によりますと去年6月、40代の男性職員が夜間に50代の男性利用者をトイレに誘導する際、利用者の尻を押すように蹴る暴行を加えました。利用者は転倒し床にあごを打ち付けけがをしたということです。

その後、利用者が原因不明のけがをしていたことに気づいた別の職員が防犯カメラの映像を確認して事態が発覚しました。

暴行を加えた男性職員は学園側の聞き取りに対し「日々の生活の中でストレスがあった」と話していたということです。

学園は利用者の家族に謝罪するとともに虐待の事実を認めて40代の男性職員を懲戒処分としました。処分を受けた男性職員は、去年夏ごろに退職したということです。

また、学園は事態を町へ報告し町が事実関係を調査した結果、虐待と認定されました。

最上ふれあい学園は、再発防止策として、人権擁護意識を高める職員向けの研修や業務負担の軽減などへの取り組みを行うということです。