酒田市の住宅街で相次いでいる不審火で、3月29日にも近くで軽乗用車の内部が焼ける火事があったことが新たに分かりました。警察は6日、改めて現場の実況見分を行い、連続放火の可能性も視野に捜査を進めています。



6日午後3時半ごろ、酒田市東泉町3丁目の住宅に警察の捜査員4人が実況見分に訪れました。関係者によりますと、3月29日午後9時ごろ、この住宅敷地に止めてあった軽乗用車の助手席の座席背もたれ部分が焼けているのを、所有者の女性が発見し警察に通報しました。車は、女性が帰宅した午後7時ごろからおよそ2時間、ドアのカギがかかっていない状態で、カギを閉めようと車に向かったところ、焦げた臭いがしてドアを開けると中が焼けていたということです。火は、車内が密閉状態だったため自然に鎮火したとみられています。現場は、3月30日の物置から出火した火事現場の北およそ600メートルの場所でした。

警察の調べによりますと、この付近では2日夜までにあわせて3軒、物置や車庫など、いずれも引き戸にカギがかかっていない場所で、内部にあったものが燃えています。また、いずれも火の気がない場所で火事が起きています。





近くの人「近所みんな出て来てて勘弁してくれと物騒だって。放火の疑いというのはちょっとこれまでないねちょっとびっくり。警察署の人も来ていろいろ聞いていった」警察は6日午前10時半から、火事のあった車庫や物置から焼けたものを取り出して、その燃え方などを詳しく調べました。警察は引き続き、防犯カメラやドライブレコーダーの画像の分析を進め、連続放火も視野に捜査を進めるとともに、物置などの施錠や、家の周囲に燃えやすいものを置かないなどの注意を呼びかけています。