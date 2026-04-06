サッカー・ブラウブリッツ秋田です。



約4か月の“ハーフシーズン”となっている明治安田J2・J3百年構想リーグは、この土日でシーズンを折り返しました。



ブラウブリッツは、J1から降格してきた横浜FCに終盤、勝負強さを見せ、競り勝ちました。



前節、PK戦の末に敗れ連勝が止まったブラウブリッツ。



両チーム無得点で迎えた後半23分。





ブラウブリッツは中盤でボールを奪うとすぐさま攻撃に転じます。FW佐藤がボールを運び、前線に上がってきた土井がシュートに持ち込みます。ボランチと呼ばれる守備的MF土井の攻撃参加からつかんだコーナーキックのチャンスは、こぼれ球を土井！風でボールが流れる中、うまくダイレクトで決めきりました。土井選手「風の影響もあってうまくミートすることだけ考えて」「こぼれ球の練習というのは日頃の練習からやっているのでその成果が出たかなと思います」土井の今シーズン2得点目でブラウブリッツ、先制します。試合終了が近づく後半38分、コーナーキックから同点に追いつかれます。しかし、その4分後。再びコーナーキックのチャンス。こぼれ球を拾った土井がここはクロス！最後はMF吉岡が押し込みました。J1から降格してきた横浜FCに粘り勝ち。2試合ぶりの勝利です。吉田謙監督「歴史を変える。勝っていく。そういう集団はいつの時代も最強のチャレンジャー。恐れることはない。チャレンジしよう。ナイス勝利」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢4日の勝利は、ボランチ土井紅貴選手の2得点に絡む活躍が光りました。ボランチというのは、中盤の底に位置して、チームの攻守をつなぐかじ取り役を担うポジションです。ちなみにポルトガル語で「ハンドル」を意味しています。先制点はまさに土井選手の攻守にわたるプレーがきっかけになっていたんです。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢後半23分のシーン。ここでボランチ土井がボールを奪い、そのまま前線にかけあがります。スペースに入り込んでシュートまで持ち込み、コーナーキックを獲得したことで、先制点へとつながりました。この日は、土井とボランチのコンビを組む諸岡も、中盤でボールを回収してからゴール前まで攻めあがることで自身がシュートを打つ場面を作りだしました。チームの攻撃に厚みを生むボランチの攻撃参加にこれからも注目です！♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢イーストAグループの順位表です。PK戦で勝てば勝ち点2となる特別ルールの百年構想リーグで、ブラウブリッツは2位なんですが、実はこれまで通り「PK決着がなく、引き分けで勝ち点1のルール」だった場合、PK戦で4回勝っているベガルタ仙台は3位となりブラウブリッツが首位となっていたんです。これは秋に開幕する新たなシーズンに向けても90分で勝ち切る力がついているということも言えると思いますので、この先も楽しみです。ブラウブリッツ、次は上位を争う3位の湘南ベルマーレを12日ホームに迎えます。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします