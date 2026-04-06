去年12月に亡くなった秋田市出身の脚本家、内館牧子さんのお別れの会が5日に東京で開かれました。



三種町出身の橋本五郎さんが「いつでもどこでも真剣勝負。でもその底には愛があった」と内館さんとの思い出を振り返りました。



去年12月17日に急性の心不全により77歳で亡くなった、内館牧子さん。



都内のホテルで開かれたお別れの会には、内館さんが脚本を手掛けたドラマに出演した俳優や出版関係者などが集まり、内館さんをしのびました。





三種町出身、読売新聞特別編集委員の橋本五郎さんが弔辞で別れを惜しみました。読売新聞特別編集委員 橋本五郎さん「あの小気味よい啖呵、この牧子節。それがもう聞けなくなると思うと、本当に寂しい感じがします。内館牧子っていう人はどういう人か。私は一言で、いつもどこでも真剣勝負。でもその底には愛があった」「あなたにはいくつも愛を注ぐところがありました。何といっても生まれてわずか3歳までしかいなかった秋田に対して、もう終生愛されていました」「寂しくなりますけど、もうこれでお別れとしなければいけないっていうのも残念ですけども、でも私たちの心にはあなたが残ってますからね。次に会う時まで、さようなら」※午後6時15分のABS news every.でお伝えします