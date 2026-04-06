「風邪で寝込んでたらフクロウが様子を見に来た。なかなか寝かせてくれません」



【動画】「ホホー」 フクロウが様子を見に来た瞬間

そんなコメントと共に投稿された動画が、いま大きな話題を呼んでいます。主役は、フクロウ科の鳥「ベンガルワシミミズク」のアルマちゃん（4歳・男の子）。動画は、風邪で寝室のベッドに横たわる飼い主さんの視点から始まります。



少し開いた扉の隙間から、じっとこちらをのぞき込んでいるアルマちゃん。飼い主さんが「ゴホン！」と咳をすると、まるで呼応するように「ホホー」と鳴き声を上げました。飼い主さんが「うん」と返事をすると、さらに「ホホホホ」と鳴きながら、トコトコと部屋の中へ。



再び飼い主さんが咳き込むと、アルマちゃんは大きな翼を広げてふわっとベッドの上へ飛び移ります。



そのまま飼い主さんの顔の近くまで歩み寄り、「キュキュキュ」と高い声を出しながら、布団から出ている手をふみふみしたり、クチバシで優しくついばんだりーー



最後は勢いよく扉の上へと飛び乗り、寝ている飼い主さんのほうを振り返るところで動画は締めくくられています。



この投稿には9万件を超える「いいね」が集まり、「かわいい！」「巡視しに来とる（笑）」「心配してるみたい」「何かしゃべってる！？」と驚きの声が続出。また、「お大事に」「早くよくなってください」など、飼い主さんをねぎらう声も寄せられています。



予想以上の反響を受け、飼い主さんは「30分に一回は様子を見に来る。ずっと寝るのも暇だし、遊んでもらってる」とのコメントとともに、動画を投稿。



飼い主さんがお腹のあたりをポンポンと叩いて「おいで」と促すと、嬉しそうに飛び乗ったアルマちゃん。「キュキュキュ」と鳴きながら甘えるように手をちょいちょいとつつく姿は、見ているだけで癒やされます。幸い、飼い主さんの体調は少しずつ回復。あたたかいリプライへの感謝も綴っています。Xユーザーのアルマ@ベンガルワシミミズクさん（@20220212Aruma）にお話を伺いました。



「生きてる？」鳴き声に込められた意味

ーー撮影時の状況を教えてください。



「風邪で寝込んでいる私（夫）の咳を聞いて、アルマが寝室の入り口に近寄ってきました。普段はフンなどのトラブルを避けるため扉は閉めていますが、咳き込むたびに扉の前で『ホホー』と鳴くので、少しだけ開けてあげたところ甘えてきました。それが何度か続き、さすがに体がつらくて寝たいと思い、扉を少し開けたまま休んでいたところ、咳をするたびに部屋へ入ってきて甘えるようになりました。今回の動画は、そのやり取りを5回ほど繰り返した後に撮影したものです」



ーーアルマちゃんがベッドまで来た理由について、どう感じていますか。



「普段いる場所ではなく寝室で寝ていることに違和感を覚えていたのは間違いないと思います。今回の『ホホー』『ホホホホ』という鳴き方は、位置確認や生存確認の意味があります。『キュキュキュ』は甘えや求愛の意味です。なので、『ホホー』は“どこにいるの？”、『ホホホホ』は“大丈夫？”、そして近づいてからの『キュキュキュ』は“いつも通り甘えたい”という流れだと思います」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「普段は寝室に入ることはないので、本当に心配してくれていると分かってうれしい反面、申し訳ない気持ちもありました」



ーーその後はどうなりましたか。



「体調がつらかったので、最終的には扉を閉めて休みました。アルマはしばらく扉の前で鳴いていましたが、咳が聞こえなくなったからか、いつの間にか定位置に戻っていたようです」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「私をペアと認識しているので、とても甘えん坊です。逆に妻や友人には攻撃的で、ご飯のときだけ従順です。それ以外は問題児ですが、遊ぶときはとても活発です」



リプライには、アルマちゃんの行動に思わず笑ってしまう声や、その健気さに心を打たれる声が多数寄せられています。



「巡視しに来とる（笑）」

「フクロウに愛されてる」

「鳴き声が何かしゃべってる風になってるw」

「なんやこれ……こんなに懐いてくれるんか」

「常に見にくる感じかわいい♡ 主さんお大事に」

「心配して『ダイジョブ？ ダイジョブ？』言ってるように見える」

「完全に“専属ナース”。どうかゆっくり休んで早く良くなってくださいね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）