岡山県笠岡市の笠岡湾干拓地で、約1000万本の菜の花が見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。

【写真を見る】【絶景】視界一面！約1000万本の菜の花が見ごろ「黄色のじゅうたんみたい！」笠岡湾干拓地【岡山】

（前田唯アナウンサー）

「あたり一面、ぐるーっと360度に広がる、黄色い菜の花。春の暖かい風に乗って、甘い香りも漂ってきます」

咲き誇る「1000万本の菜の花」

いよいよ春も本番。笠岡市の道の駅笠岡ベイファームに隣接する干拓地では約1000万本の菜の花が咲き誇っています。長く花を楽しめるよう市が種をまく時期をずらして栽培しているということです。

今年は、雨が少なかった影響で少し成長が遅れたものの2月下旬に咲き始め今がまさに見ごろ。訪れた人たちは、菜の花畑を散策したり、写真を撮ったりして満喫していました。



（広島から）

「いっぱい咲いていてキレイだった」

（埼玉から/ハンガリー出身）

「この花を見るのは初めてです。とても気に入りました。黄色のじゅうたんみたい！写真撮影には絶好の場所ですね」



笠岡湾干拓地の菜の花は、今月（4月）下旬まで楽しめそうだということです。