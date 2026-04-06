◇MLB ドジャース 8-6 ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)

ドジャース・佐々木朗希投手がナショナルズ戦に先発も5回6失点で降板。試合後には打球がベースに当たり不運なタイムリーとなった場面に触れました。

今季2度目の先発マウンドに立った佐々木投手は3回までに2失点すると、1点ビハインドの4回には不運が。2アウト2塁から相手打者をファーストゴロに打ち取ったかに思われましたが、打球は1塁ベースに当たると高く跳ね、ファーストのフレディ・フリーマン選手の頭上を通過。ボールが転々とするなか2塁走者が生還し、アンラッキーな失点となりました。

佐々木投手は試合後にこのシーンに言及。「あのゴロが1塁ベースに当たって(相手打線が)繋がってしまったのは、1点差で(この回の)1点目が入る場面だったので、なかなか追加点も与えたくなかったし、その中でもったいないなと」とコメント。不運がなければ3アウトとなりこの回を無失点で乗り切れていただけに、失点を悔やみます。

続けて「カウントを悪くしてしまった部分、バッターが当てやすいところに投げざるを得なかったので、そこも含めて反省」と話した佐々木投手。この場面は初球から3球続けてボールで苦しいカウントとなっており、ストライク先行で投球できなかったことも自省しました。

このタイムリーで1点を失った佐々木投手は次打者にもヒットを打たれピンチを招くと、1番のジェームズ・ウッド選手に3ランを被弾。この回4失点となりました。

なお試合は8回に大谷翔平選手の犠牲フライなどで4点を挙げたドジャースが逆転勝利。佐々木投手に黒星は付きませんでした。