ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武スカイツリーラインが運転再開 人身事故のため一部区間で一時運… 東武スカイツリーラインが運転再開 人身事故のため一部区間で一時運転見合わせ 東武スカイツリーラインが運転再開 人身事故のため一部区間で一時運転見合わせ 2026年4月6日 18時11分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東武鉄道によりますと、東武スカイツリーラインは人身事故のため一部区間で運転を見合わせていましたが、午後5時35分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 思いやり, 射出成形機, 床暖房, 置床工事, 葬儀, 埼玉, 介護, 静岡, 老後