声優・梅原裕一郎、中島ヨシキらによるバンドプロジェクト・Sir Vanity初となるライブツアーが全国3都市で開催決定！

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声優の梅原裕一郎と中島ヨシキ、作曲家・桑原聖、クリエイティブディレクター・渡辺大聖によるバンドプロジェクトSir Vanityの初となるライブツアー開催が決定した。

Sir Vanityは2019年に結成され、2020年より本格的に活動をスタート。昨年12月には約3年半ぶりのフルアルバムをリリースし、さらに先月には初の対バンを開催するなど、年々精力的に活動している。

今回発表されたツアーは、Sir Vanityにとって初めて「ツアー」と銘打ち、全国3都市で開催される。8月30日(日)にCLUB CITTA’、10月25日(日)になんばHatch、12月6日(日)にKT Zepp Yokohamaで予定されており、関西でのライブも初めてとのことで、今回も新たな試みがありそうだ。

チケット情報や公演の詳細については後日詳細が発表される予定とのこと。公式SNSなどでの続報に期待したい。

●ライブ情報

Sir Vanity Live Tour 2026（仮）

2026年08月30日(日) CLUB CITTA’

2026年10月25日(日) なんばHatch

2026年12月06日(日) KT Zepp Yokohama

イベントに関するお問い合わせ

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関連リンク

Sir Vanityオフィシャルサイト

https://sir-vanity.com/