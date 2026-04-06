【大人気連載プレイバック】#69

【プレイバック】元巨人・清水隆行がこぼした一生に一度の本音「…だってボクの立場はいつも不安定ですから」

■フリーアナ染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第6回=2005年）を再公開

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はソフトバンク監督の小久保裕紀氏について綴られた、フリーアナウンサー染谷恵二氏による「ラジオじゃしゃべれないジャイアンツ」（第6回=2005年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

小久保に初めて会ったとき強烈に「王貞治」を感じた。立ち居振る舞い、野球に対する取り組み、思考回路のすべてが王の「生き写し」なのだ。小久保の背後には世界の王のオーラが見えた。巨人移籍後も「ボクは野球人としての技量、人間としての生き方を王監督から学びました。王さんは人生の恩師です」と断言している。

小久保は、王監督が就任1年目に本塁打王に育てた秘蔵っ子だ。巨人へのプロ野球史に残る無償トレードが起きたとき、師匠は驚きで体が震え呆然としてしばらく誰とも話さなかった。

「あんな王さんを初めて見た」と振り返った小久保は「巨人に行ったら良くも悪くも注目されるぞ、と心配してくださいました」と恩師に対して敬語を使ってお礼を述べた。自分を極限に追い込み、けがの最中でも1日にバットを1000回振り続ける小久保の姿は、現役時代の「世界の王」にオーバーラップする。

小久保は王以上に律儀な男だ。テレビと違ってラジオは顔が出ない。機嫌の悪い選手がソッポを向いて横柄にしゃべっても、リスナーには分からない。だが小久保は心構えが違う。担当した移籍後初のインタビューが鮮烈だった。「日本一の猛練習の虫」を取材班はベンチ前で待っていた。彼は丁寧にヘルメットを脱ぎ汗でぬれた髪を整え、フリー打撃で乱れたユニホームを直すと、黒いベルトをキリリと締め直したのだ。

「あのう、小久保さん、これカメラ回りませんよ」と私が恐縮すると、彼はさも当然という表情で切り返した。

「いえ、こうしないと失礼です。このマイクの向こうには何十万の人がいるんでしょ。インタビュアーはファンの代表だからね」

こんな気配りをする野球人を私は知らない。小久保のファンは今でも圧倒的に福岡に多い。巨人軍の宮崎キャンプでは、ホークスの帽子をかぶった野球ファンが、ソフトバンクの練習の合間に大挙してバスで押し掛ける珍現象が起きた。純粋な小久保ファンである。球場出口で待ち受けた福岡のファンに、小久保は「巨人軍」の文字抜きで色紙にサインをしていた。やっぱりこの男は日本一律儀なのだ。その瞬間、見えない糸で結ばれた2人の「師弟関係の復活」を予感した。この日のソフトバンク戦は、小久保は4打数無安打に適時エラーといいところがなかった。

▽そめや・けいじ 1955年9月25日、宇都宮市出身。法大卒後早大大学院で臨床心理を専攻。ラジオ日本に入社、チーフアナウンサーとして25年間、「ジャイアンツナイター」を中心にプロ野球など20種目以上を担当。2005年から本格的なしゃべるフリージャーナリストとして活動。

◇ ◇ ◇

関連記事には、「大人気連載プレイバック」の中から染谷恵二氏による回顧録をピックアップ。プロ野球ファンは要チェックだ。