【一問一答】佐々木朗希 チームは勝利も、2本塁打を許し5回・6失点 「二巡目に手詰まりになってしまった」



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2025年4月5日（日）（日本時間6日）MLB ワシントン・ナショナルズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ナショナルズ・パーク＞

現地4月5日、敵地ナショナルズ・パークで行われたドジャース対ナショナルズの一戦は、ドジャースが8対6で勝利。ナショナルズをスイープし、チームは3連勝としている。

ドジャースは佐々木朗希（24）が先発登板。初回・2回裏を無失点で抑え落ち着いた立ち上がりを見せる。

すると、この日「1番・指名打者」で先発出場の大谷翔平（31）が、3回表に今季2号ソロを放ってドジャースが先制。しかし直後の3回裏で佐々木が崩れ、2ランホームランを許して2失点。

その後4回にも3ランホームランを浴びるなどで4失点した佐々木は、なんとか5回まで投げきって降板。90球を投げて、5回・3四球・5奪三振・6失点という投球内容だった。

それでもドジャースは打線が奮起。終盤の猛攻で逆転すると、最終的には8対6で勝利して3連勝。ナショナルズをスイープする形となった。

佐々木朗希 試合後コメント

ーー今日の登板、最初の2イニングは素晴らしい立ち上がりでしたが、前回の登板と比べてどの程度リラックスして投げられましたか？

相手打線が比較的早いカウントから打ってきたので、最初の方は早いカウントで打たせる形を見せながら、球数を少なくしてアウトを作りたいと思っていました。

ーー打順が2巡目に入った時、相手が対応してきたのでしょうか？ それともご自身の中で何か修正しきれなかった部分があったのでしょうか？

一巡目にスライダー系で早めに打ち取ってもらったり、スライダーが多かった分、後半に真っ直ぐとフォークを中心に組み立てられなかった。

その分、二巡目にちょっと手詰まりになってしまったかなと思います 。

ーー打球が一塁ベースに当たってライトへ抜けた場面について

あのゴロで一塁のベースに当たって（ランナーが）繋がってしまったのは......そうですね。

1点差で1点目が入る場面だったので、なかなか追加点も与えたくなかったですし、その中で「もったいないな」というか。

カウントを悪くしてしまった部分、バッターが当てやすいところに投げざるを得なかったので、そこも含めて反省かなと思っています 。

ーー投じる頻度が少ないと、スプリットの感覚を掴むのは難しいものですか？

なかなか難しかったです。ベースの上に行っている球もありましたし。

ただ、投球割合的にもそんなに多くなかったので。真っ直ぐとスライダーのコントロールが良かった分、今日はそちらが中心になったのかなと思います 。

ーー今日のコマンド（制球）はストライクゾーン周辺に集まっていましたが、前回の登板やブルペンから何か調整したことはありますか？

技術的な微調整は常にしています。今日はストレートが比較的ゾーンに入っていたと思うので、そこに関しては良かったです。

ただ、試合ごとに課題が出てくると思うので、また次に向けて修正しなきゃなという感じですね 。

ーーチームが逆転勝利を収めたことで、自身の登板についても前向きに捉えやすくなりますか？

そうですね。試合を通してチームが勝ったことは素晴らしいことなので。

自分ができることはイニングを投げることと、失点を少なくしてチームにチャンスを与え続けること。

自分の仕事をしっかりして、チームは調子がいいと思うのでそこは頼りながら、自分のできることをやっていきたいと思っています 。

ーー雨で2時間ほど試合開始が遅れた状況でしたが、準備で工夫したことや難しさはありましたか？

去年も（遅延の）経験があったので、特に慌てることなく自分のペースで準備できました。

ーー球速があまり出ていなかったように見えましたが、手応えや感覚はどうですか？

色々な要素があると思うので、そこはしっかり分けて。

フォームに大きな変化はなかったので、技術的に何がずれているのかといったところにあると思う。

体調自体は良かったので、そこをしっかり確認してやりたいなと思います。

ーーウッド選手のホームランについて。初球スライダーの後のスプリットでしたが、意図通りでしたか？

投げたところがシンプルに甘かったです。

カウント的にもフォークの選択は間違っていなかったと思いますが、ランナーを溜めたくなかったり、早めに勝負したかったという焦りもあって、早めに勝負に行った結果、うまく打たれてしまったんだと思います 。

ーー前回は「不安があった」とのことでしたが、今日は自信を持ってマウンドに上がれましたか？

プロに入ってから、自信満々でマウンドに上がるというよりは、基本的にみんな不安や緊張はあるものだと思っています。

それが悪いことではないですし、自分の中で不安がある中で緊張感が出てくるので。

ブルペンでもしっかり投げられましたし、本番でも序盤はゾーンを攻められたので、いい緊張感だったのかなと思っています。

ーースプリットへの信頼感はいつも通りですか？

基本的にはキャッチャーのリードなので。キャッチャーから見て、早いカウントで使いたいボールが今はフォークよりも他にあるということなのかなと。

早いカウントでもっとゾーンに投げられたり、バッターが振るところに投げることが増えてくれば、要求も増えてくるのかなと思います。

僕自身は特に変わりなく投げています。

ーー4回にフォアボールでランナーを出した後、ロハスがマウンドに来ましたが、何を話していましたか？

セットの入り方というか、そういうところで「癖が出ているから気をつけて」という話をされました。

ロバーツ監督 コメント

ーー1巡目の佐々木の投球で、ボールの動きやキレについて何か際立っていた部分はありましたか？

ミス（失投）の仕方は悪くないミスだったと思う。ラッシングとのコンビネーションも良く、スプリットも速球を活かすのに十分な出来だった。

あのイニング（4回）までは非常に効率的だったと思う 。

ーー悪い展開になった際、彼はあなたの望むような対応ができていますか？ 成長は感じられますか？

成長は見られたよ。5回が今日の中で最高の投球だったとも言える。

あそこから立ち直って5回を投げきったことは非常に重要だった。

ーー彼の代名詞であるフォークが今日は少し不安定でしたが、そこは懸念していますか？

私はトレンド（傾向）を見ているが、矢印は上を向いている。

全てのスプリットがストライクからボールになる理想的な軌道である必要はない。今日はウッドへの0-2からのスプリットを低めに投げていれば違う結果だっただろう。

スライダーの使用率については正確には分からないが、より自信を持って使っているように見える 。

ーー主力4人を休ませながら8得点を挙げて勝利した気分はいかがですか？

最高だ。連戦の中で選手を休ませることもできた。大谷のホームランまでは少し停滞していたが、アレックス（・コール）の素晴らしい打席やラッシングのホームランが活気を与えてくれた。

ベンチから出した選手たちも機能し、今日はそれが功を奏した 。

ーー大谷選手が左投手に対して広角に打ったあのスイングは、今季最高の一つではありませんか？

左投手に対して球場の広い部分を使ったあのスイングは、おそらく今年最高の部類に入るだろう。

最後の一点を生み出した打席も、次の打者に余裕を与える素晴らしいものだった 。

ーー彼は40試合連続出塁となりましたが、これはどれほど重要ですか？

非常に重要だ。相手は彼を非常に警戒して投げてくる。四球でも安打でも出塁し続けることは簡単ではない。

40試合連続というのは、彼の安定感の賜物だ。

ーー昨年10月の頃、朗希はもっとアグレッシブで自信に満ちて見えました。それを取り戻させるにはどうすればよいでしょうか？

それ（自信）を取り戻させようとしているところだ。自信はつき始めている。

リリーフとして1～2イニングを全力で投げる時はあのオーラが出るが、先発としても自信を取り戻しつつある。少しずつ成功を積み重ねることが大事だ。

今日の投球全体の内容は良かったと彼に伝えた。彼が5回を投げてくれたことは、次のトロント遠征でも助けになる。

ーーウッドやエイブラムスへの四球の原因は何だったと見ていますか？

四球は望ましくないが、彼らに対して非常に慎重になりすぎていた。カウントが悪くなるとさらに慎重になっていた。

速球のコマンドを信じて投げていけば、改善されていくだろう。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督が断言「正しい方向に進んでいる」佐々木朗希に確かな手応え

大谷翔平13打席ぶりヒットも打率1割台 ロバーツ監督「問題ない」大谷に変わらぬ信頼