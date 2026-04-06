株式会社ディー・エル・イーは、４月６日を「鷹の爪団・地球にやさしい世界征服の日」として、一般社団法人 日本記念日協会に申請し、正式に登録・制定されたことを発表した。「秘密結社 鷹の爪」は「人と地球にやさしい世界征服」をたくらむ「鷹の爪団」が繰り広げる、誰もが楽しめるナンセンスコメディーアニメ。活動開始２０周年を機に記念日登録することで、これまで団員（ファン）とともに歩んできた歴史を祝うとともに、団の姿勢を通じて「争いのない安心して過ごせる毎日を皆で作ろう」という想いを発信し、社会に笑顔とポジティブなエネルギーを届けることを目的としている。日付は、同作品が初めてテレビで放送された日であり、鷹の爪団と主要キャラクターたちがデビューした日である２００６年４月６日にちなんで記念日に申請した。

鷹の爪団は、Ｘ（旧ツイッター）で団員（ファン）たちの「＃地球にやさしい世界征服」を大募集している。記念日制定にあわせて「＃地球にやさしい世界征服の日」をつけて投稿すると吉田くんがリプライやいいねをしてまわり、団員との交流を図る。

◆作者・ＦＲＯＧＭＡＮのコメント

「２００６年４月６日から数えてちょうど２０年後は、今日なんですよ。なんだか不思議ですね！あ、ちょっとトイレ行ってくるわ。ぶほっほ」

◆戦闘主任兼怪人製造主任 吉田くんのコメント

「初回放送から２０年ですよ！２０年前に生まれた赤ちゃんは２０歳になって、僕は２４歳から２１歳になりました。」

◆秘密結社 鷹の爪 とは 世界征服をたくらむベンチャー秘密結社 鷹の爪。そして、彼らの野望を阻む正義の味方・デラックスファイター。何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義なのかよくわからないヒーローとのやり取りを描いた世界征服コメディ。２００６年４月、テレビ朝日での深夜放送がスタート。全編Ｆｌａｓｈで制作されたアニメ作品として初となる地上波ＴＶ３０分枠でのレギュラー放送が話題となり、１２年にはＮＨＫ Ｅテレ「ビットワールド」内で全国放送を開始。世界で初めての劇場映画公開、キャラクターとして初のラジオ冠番組、アメリカでの地上波放送などのほか、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなどの斬新な手法で一般のファンのみならず、映画・広告業界にも衝撃を起こした。様々な企業や自治体、キャラクターとのコラボレーション、グッズ展開など現在まで続く人気コンテンツ。