■これまでのあらすじ

夫の斗真に近づきながら、陥れた深山乙葉。彼女の狙いはなになのかわからずにいた澪。斗真は本当に問題を起こしたのか、恋愛感情のもつれなのか。斗真自身、何が起きているのかわからないと頭を抱える。そんな中、深山が斗真から手柄を横取りされていたと言い出すが、そのことでかえって澪は彼女の嘘を確信することに…。

【浅田澪 Side Story】クライアントにデータを送ったのは夫ではなく、深山さんなのでしょうか？嘘をついてまで問題を起こそうとするなんて、彼女の目的は何…？

夫は何も弁明しません。でも、もしもすべてが彼女の仕組んだ罠だったとしたら…。私は評価シートだけではわからない深山さんの素顔を調べるため、彼女の同期に話を聞きに行きました。すると、木村さんは明らかに何かを知っている素振りを見せ、「できればオフィスの外でお話できればと…」と言ってくれて…。後ほど落ち合ったカフェで、木村さんは深山さんが入社後すぐにトラブルを起こしていたことを教えてくれました。教育係だった上司が深山さんに過剰に肩入れしたと会社から判断されたって…、今の夫とまったく同じ状況です。さらに木村さんは「深山さんが意図的に接近したように見えたんです」と打ち明けてくれたのでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)