公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下ＰＧＡ）は６日、「第９３回日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」（報知新聞社後援）の記者会見を大会の舞台となる蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀・日野町）で行った。

会見冒頭、ＰＧＡ明神正嗣会長があいさつし、大会アンバサダーとして、元メジャーリーガーで西武、ソフトバンク、中日でもプレーした松坂大輔氏、元サッカー日本代表の三浦淳宏氏、フリーアナウンサーの上重聡氏、元ＡＫＢ４８でタレントの山内鈴蘭さんが就任したことが報告された。

続いて大会を特別協賛するセンコーグループホールディングスの福田泰久社長が会見し「当倶楽部を２０２１年にグループに迎えた時から、多くの人に夢と感動を与えることができるビッグトーナメントを開催したいと思っていました。男子プロの迫力・技術・ダイナミックな飛距離を肌で体感していただきたい」と、国内男子ツアーメジャー初戦に期待を寄せた。

大会期間中、ファミリー向けサービスやイベントが行われるほか、７日からは大会コースセッティングアドバイザーを努める桑原克典プロの解説で、アンバサダーの松坂、三浦、上重がトーナメントティーからプレーするチャレンジラウンドの模様が公開される予定だ。（https://goodytv.online/channel/78/）

賞金総額１億５０００万円、優勝賞金３０００万円。日本最古のプロトーナメントは、５月２１日に開幕する。