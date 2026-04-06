歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。

4月8日に東京・有明アリーナでスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」へ向けた思いを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「確認事をしてもしてもしてもしても終わらない もう昼夜は分からない」「全セクション本気だ」「今日もやり切れ私」 ツアー開幕直前に想い





浜崎あゆみさんは「確認事をしてもしてもしてもしても終わらない もう昼夜は分からない」と、投稿。



続けて「全セクション本気だ」と、記しました。





そして「Aスタッフの皆様も今日も有難うございました!」と、感謝を綴っています。





また、続く投稿で、浜崎あゆみさんは「ayumi hamasaki × MFC STORE POP-UP STORE」の商品を紹介すると、「わたすでゆーと着用感は上がXS で下がS着てます」とＴシャツを着用した画像を添えて説明。







更に、次の投稿では「こうやって28年やって来たんだ それをTAが支え続けて来たんだ 今日もやり切れ私」と、スタジオに佇む画像を添えて、その思いを綴っています。









この投稿にファンからは「一生あゆちゃん！！！もうすぐ会えるんだねー♥♥♥」・「無理せず姫 のペースで頑張ってください 応援しています」・「こちらこそ28年支えまくって来てもらってます ayu、ツアー初日までもう少しだから！ 怪我なくね」などの反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】