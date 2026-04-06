バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツは4日と5日、アウェーでアルバルク東京と対戦しました。



両日ともに立ち上がりの精彩を欠き、4連敗です。



レギュラーシーズン終了まで1か月を切った4日、ハピネッツは、同じ東地区のアルバルク東京とアウェーで対戦しました。





ハピネッツ、立ち上がりから攻守で精彩を欠きました。東京のゴール下を中心とした攻めに苦しみ、リードされると、攻撃ではボールを失うミスターンオーバーがかさみ、シュートに持ち込めない場面も目立ちました。前半を終えて、17点差をつけられます。なかなかシュートが打てない中でもハピネッツは3ポイントシュートが好調でした。直近2試合で10％台にとどまっていた成功確率は、終始50％台をキープ。食らいついたもののディフェンスで粘れず、今シーズン40敗目です。5日も、苦しい立ち上がりとなりました。4日に続き、主にゴール下を攻めてくる東京を止められず、試合開始からいきなり連続で10点を奪われます。ハピネッツが得点できたのは、試合開始から6分半近く経ってからでした。第2クオーター、最大でリードを20点に広げられながらも徐々に攻撃のリズムをつかむと、速攻も生かして、第3クオーターには10点差まで追い上げます。しかし、立ち上がりの失点が響き、2桁の点差をつけられたまま敗れました。ハピネッツ、4連敗です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ハピネッツは次もアウェーゲームです。8日水曜日に、同じ東地区で7位の横浜ビーコルセアーズと対戦します。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします