Aぇ! groupが、4thシングル『でこぼこライフ』を6月17日にリリース。また、本作のジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：【画像あり】Aぇ! group、4thシングル『でこぼこライフ』新ソロアーティスト写真）

本作の表題曲は、6月12日に全国公開となるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。Aぇ! groupらしさ全開のバンドサウンドにのせて、〈急がば回って、ザッツ・オーライ♡〉、〈これでいいのさ！〉、〈ドンウォーリー・ボーイズ / ドンウォーリー・ガールズ〉などポジティブなメッセージの詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっている。

本作は、初回限定盤A、B、C、通常盤に加え、映画公開を記念した特別仕様として『おそ松さん』描き下ろしアニメジャケットの“おそ松さん盤”をラインナップし、全5形態でのリリースとなる。“おそ松さん盤”のジャケットビジュアルおよび共通カップリング曲は後日発表予定だ。

さらに、本日4月6日より期間内に本作を予約すると、全員にフレークステッカーセット（メンバーソロ4枚セット）をプレゼントする早期予約もスタートしている。詳細はホームページにて。

なおAぇ! groupは、現在全国8都市30公演をまわるアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』を開催中。4月25日の新潟公演より、ツアーの記念特典付きとなるシングルの予約販売も決定しており、詳細は後日告知される。

（文＝リアルサウンド編集部）