BABYMONSTERがデビュー2周年を記念して新映像コンテンツを公開！2026年の活動予告も

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デビュー2周年を迎えたBABYMONSTERが、これを記念して新映像コンテンツ「[BAEMON NEWS 7] THE 1ST BM AWARDS…AND MORE」を公開した。

■「6月にソウルを起点に、もっと多くのモンスティーズ（ファン名）に会いたい」

『BAEMON NEWS 7』は、2024年に初登場したニュースフォーマットの自社コンテンツで、今回はメンバーのいっそうアップグレードされたバラエティ感とファンへの愛情が垣間見え、温かな笑顔を生む。

BABYMONSTERは、アンカーのRORAを中心に、アナリストのASA、占い師のCHIQUITA、記者のAHYEONなど、様々なキャラクターで登場。 様々な設定を自然にこなして自由奔放な魅力を発揮しただけでなく、前シーズンで大きな支持を得たキャラクターたちも再登場！ファンを喜ばせた。

今回の映像のハイライトは、デビュー2周年を記念した『ベモンアワーズ』授賞式だ。 「損害賠償」や「管理対象」「たまに以上、『想像以上」「致命傷」「取っておいた賞」「『姉妹像」など、奇抜で斬新な受賞部門が続き、メンバーは軽妙な感激リアクションと感想で笑いを提供する。

2周年の祝辞と分析コーナーでも、それぞれの個性が際立っている。 リリ×エイヒョン、プロデューサー、栄養士、ラッパーなどに変身したメンバーはそれぞれの方法で祝福の言葉を送り、ASAとCHIQUITAはBABYMONSTERの2年間の成果を巡って予測不能なやり取りを繰り広げ、爆笑を巻き起こす。

AHYEONの単独報道コントでは、2回目のワールドツアーと3rdミニアルバムに対するメンバーの期待感がうかがえる。RUKAとPHARITAは「6月にソウルを起点に、もっと多くのモンスティーズ（ファン名）に会いたい」とツアーに向けた覚悟を語り、モザイク処理された状態で新アルバムのタイトル曲『CHOOM』の振り付けを披露し、関心を高めた。

BABYMONSTERは5月4日午後6時に3rdミニアルバム『CHOOM』をリリースし、本格的なカムバック活動に入る。 さらに、6月26日から28日の3日間にわたってソウル公演を行い、アジア、北米、オセアニア、ヨーロッパ、南米の5大陸を巡る第2回ワールドツアーを展開する予定だ。

■【画像】[BAEMON NEWS 7] THE 1ST BM AWARDS…AND MORE」の場面写真

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https://yg-babymonster-official.jp/