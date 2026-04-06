「日経225ミニ」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限2177枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2177枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2177( 2177)
バークレイズ証券 1323( 1323)
SBI証券 2759( 1191)
ソシエテジェネラル証券 992( 992)
楽天証券 2093( 769)
三菱UFJeスマート 234( 158)
松井証券 143( 143)
マネックス証券 96( 96)
フィリップ証券 45( 45)
日産証券 45( 45)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ドイツ証券 6( 6)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 140( 140)
ABNクリアリン証券 100( 100)
楽天証券 66( 46)
インタラクティブ証券 26( 26)
SBI証券 50( 22)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 40( 20)
マネックス証券 20( 20)
日産証券 15( 15)
フィリップ証券 10( 10)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 43869( 43869)
ソシエテジェネラル証券 28504( 28504)
バークレイズ証券 16205( 16205)
SBI証券 27778( 9774)
楽天証券 22133( 9519)
松井証券 7733( 7733)
日産証券 4591( 4591)
三菱UFJeスマート 4779( 2855)
マネックス証券 1516( 1516)
ビーオブエー証券 1003( 1003)
インタラクティブ証券 730( 730)
みずほ証券 658( 658)
JPモルガン証券 609( 609)
フィリップ証券 573( 573)
モルガンMUFG証券 331( 317)
岩井コスモ証券 272( 272)
UBS証券 270( 270)
BNPパリバ証券 217( 217)
大和証券 104( 104)
ゴールドマン証券 98( 98)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース