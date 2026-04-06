「日経225ミニ」手口情報（6日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限9428枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9428枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9428( 6028)
ソシエテジェネラル証券 5257( 5257)
バークレイズ証券 4326( 4326)
SBI証券 5692( 2112)
楽天証券 2496( 990)
インタラクティブ証券 825( 825)
松井証券 429( 429)
三菱UFJeスマート 528( 328)
マネックス証券 324( 324)
フィリップ証券 266( 266)
日産証券 88( 88)
ドイツ証券 50( 50)
岩井コスモ証券 13( 13)
ゴールドマン証券 22802( 2)
HSBC証券 11000( 0)
BNPパリバ証券 10441( 0)
三菱UFJ証券 8949( 0)
UBS証券 3000( 0)
JPモルガン証券 1900( 0)
シティグループ証券 1500( 0)
岡三証券 1492( 0)
みずほ証券 920( 0)
SMBC日興証券 920( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
ABNクリアリン証券 240( 240)
SBI証券 227( 107)
フィリップ証券 96( 96)
松井証券 89( 89)
楽天証券 192( 86)
マネックス証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 88( 66)
インタラクティブ証券 27( 27)
日産証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
広田証券 4( 4)
立花証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 161994( 161994)
ソシエテジェネラル証券 100733( 100733)
バークレイズ証券 57355( 57355)
SBI証券 64040( 23852)
松井証券 20684( 20684)
楽天証券 43668( 18916)
日産証券 16334( 16330)
JPモルガン証券 8682( 8682)
三菱UFJeスマート 11946( 7020)
ゴールドマン証券 6222( 6192)
ビーオブエー証券 5958( 5958)
BNPパリバ証券 5424( 5424)
マネックス証券 5043( 5043)
モルガンMUFG証券 4130( 4118)
広田証券 3815( 3815)
サスケハナ・ホンコン 3244( 3244)
野村証券 2784( 2730)
フィリップ証券 2001( 2001)
インタラクティブ証券 1677( 1677)
みずほ証券 1496( 1484)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース