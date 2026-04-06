「TOPIX先物」手口情報（6日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1498枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1498枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1498( 1498)
ABNクリアリン証券 1222( 1222)
バークレイズ証券 1127( 1127)
モルガンMUFG証券 457( 457)
JPモルガン証券 380( 380)
ゴールドマン証券 95( 95)
野村証券 94( 94)
ビーオブエー証券 94( 94)
SBI証券 67( 51)
三菱UFJeスマート 33( 31)
日産証券 28( 28)
UBS証券 19( 19)
みずほ証券 12( 12)
広田証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
シティグループ証券 3( 3)
SMBC日興証券 3( 3)
HSBC証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース