「日経225先物」手口情報（6日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限2194枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2194枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2194( 2194)
バークレイズ証券 1448( 1448)
ソシエテジェネラル証券 1189( 1189)
SBI証券 659( 383)
三菱UFJ証券 228( 228)
松井証券 209( 209)
楽天証券 381( 169)
日産証券 116( 116)
三菱UFJeスマート 81( 73)
ゴールドマン証券 65( 65)
ビーオブエー証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 43( 43)
みずほ証券 61( 39)
JPモルガン証券 37( 37)
UBS証券 56( 34)
マネックス証券 33( 33)
野村証券 19( 19)
BNPパリバ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 17( 17)
岩井コスモ証券 13( 13)
フィリップ証券 13( 13)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
楽天証券 10( 6)
SBI証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース